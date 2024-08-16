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Dünya

Pakistan'da 3 kişide M çiçeği virüsü tespit edildi

Pakistan'da bu yıl ilk defa 3 kişide M çiçeği virüsü (mpox) tespit edildiği bildirildi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Pakistan'da 3 kişide M çiçeği virüsü tespit edildi

Istanbul

Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinde sağlık yetkilileri, bir Körfez ülkesinden gelen 3 kişiye M çiçeği virüsü teşhisi koyulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sacid Şah, yaptığı açıklamada, bu kişilerde viral enfeksiyonun hafif semptomlarının görüldüğünü ancak bulaşmayı önlemek için temaslı takibi gerçekleştirildiğini belirtti. Şah, numunelerin teyit için Ulusal Sağlık Enstitülerine gönderildiğini söyledi.

Pakistan'da Nisan 2023'ten bu yana biri ölümle sonuçlanan 11 mpox vakası bildirilmişti.

Halk sağlığı acil durumu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün Afrika ve diğer bölgelerde daha fazla uluslararası yayılma potansiyeli olasılığı karşısında 14 Ağustos'ta DSÖ Acil Durum Komitesini toplama kararı almıştı.

DSÖ Acil Durum Komitesi, M çiçeği virüsüyle ilgili durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğuna yönelik tavsiye görüşünü açıklamıştı.

Afrika Birliği de Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini bildirmişti.

M çiçeği virüsü

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

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