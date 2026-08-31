Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkını kutladı.

Pakistan, Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkını kutladı.

Cumhurbaşkanı Zerdari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkının Zafer Bayramı'nı tebrik etti.

Pakistan ile Türkiye'nin tarih, inanç ve karşılıklı dayanışmaya dayanan "eşsiz ve kalıcı" ilişkilere sahip olduğunu belirten Zerdari, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin gelişmeye devam edeceğine olan güvenine işaret etti.

Zerdari, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına barış, refah ve başarı temennisinde bulunurken, paylaşımını, "Yaşasın Pakistan-Türkiye dostluğu" ifadesiyle bitirdi.

Pakistan ile Türkiye arasında gönül bağları olduğunu vurguladı

Başbakan Şerif de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Ağustos'un, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan ve modern Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan tarihi zaferi simgelediğini belirtti.

Şerif, Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yüzyıllar boyunca ortak inanç, tarih ve mücadeleyle şekillenen "gönül bağları" olduğunu vurguladı.

Tarafların, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile güvenlik ve ortak caydırıcılık hedefleri doğrultusunda stratejik işbirliğini yeniden teyit ettiğini kaydeden Şerif, Pakistan-Türkiye dostluğunun ve kardeşliğinin gelecek nesiller boyunca güçlenerek devam etmesini diledi.

Başbakan Şerif, paylaşımında, Türkçe olarak "Yaşasın Pakistan-Türkiye Kardeşliği" ifadesini kullandı.

Pakistan Ordusu Medya Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından da 30 Ağustos dolayısıyla "İki Kalp Tek Can" isimli Türkçe sözlere de sahip şarkı yayınlandı.