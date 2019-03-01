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Dünya

Pakistan Parlamentosundan Hint Parlamentosuna diyalog çağrısı

Pakistan Parlamentosu, gerilimi düşürme ve diyalog taleplerine destek vermesi için Hindistan Parlamentosuna çağrı yaptı.

Behlül Çetinkaya  | 01.03.2019
Pakistan Parlamentosundan Hint Parlamentosuna diyalog çağrısı

İslamabad

Pakistan Parlamentosu, gerilimi düşürme ve diyalog taleplerine destek vermesi için Hindistan Parlamentosuna çağrı yaptı.

Parlamentodaki ortak oturumun ardından oy birliğiyle imzalanan bildiride, Hindistan'ın 26-27 Şubat'ta yaptığı sınır ihlalleri ve saldırıları, Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, kınandı.

Bildiride, Hindistan'ın, terör kampını ve teröristleri vurduğu iddiaları reddedildi.

Hindistan'ın suçlamalarının seçime yönelik bir propaganda olduğu ifade edilen bildiride, Pakistan'ın Hindistan'a saldırıyı birlikte soruşturma teklifi de yinelendi.

Bildiride, "Hindistan'ı Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerini durdurmaya, BM Güvenlik Konseyi kararlarını uygulamaya ve Cammu Keşmir halkının geleceğini belirlemek için tarafsız bir halk oylaması yapmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın gerilimi düşürme çağrısının hatırlatıldığı bildiride, "Hindistan Parlamentosu'nu, Pakistan Parlamentosu tarafından yapılan iki ülke arasındaki tansiyonu düşürme ve diyalog çağrısını desteklemeye çağırıyoruz." denildi.

"Hindistan'ın onur konuğu olmasını tasvip etmiyoruz"

Ortak metinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenmekte olan İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Hindistan Dışişleri Bakanı'nın onur konuğu olarak davet edilmesi de kınandı.

Pakistan'ın İİT'nin kurucu üyelerinden biri olduğu hatırlatılan açıklamada, "İİT'nin kurucu ülkesi Pakistan'a saldıran ve Pakistan ile Keşmir'e yönelik saldırgan tavırlarını sürdüren Hindistan'ın İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı'na onur konuğu olarak davet edilmesini tasvip etmiyoruz." denildi.

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