Pakistan ordusundan, Pervez Müşerref'in idama çarptırılmasına tepki
Pakistan ordusu, eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in "vatana ihanet"ten idam cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın her kademede "acı ve ızdıraba sebep olduğunu" bildirdi.
İslamabad
Pakistan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in hem kendi bünyelerinde hem Cumhurbaşkanlığı görevinde 40 yılı aşkın süre hizmet ettiği kaydedildi.
Müşerref'in ülke savunması için bizzat savaştığı hatırlatılan açıklamada, "Özel mahkemenin General Pervez Müşerref ile ilgili kararı, Pakistan ordusunun her kademesinde acı ve ızdıraba sebep olmuştur. Kara Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı olarak ülkesine 40 yıl hizmet etmiş, ülke savunması için savaşmış birisi elbette hain olamaz." ifadesi kullanıldı.
Yargılamada birçok noktanın görmezden gelindiği, kurulan özel mahkeme ile Müşerref'in kendini savunma hakkının ihlal edildiği kaydedildi.
Özel mahkemenin "kişiye özel kararlar alarak" davayı aceleye getirdiğine vurgu yapılan açıklamada, "Pakistan ordusu, adaletin, Pakistan İslam Cumhuriyeti Anayasası'na uygun olarak işlemesini bekliyor." değerlendirmesine yer verildi.
Vatana ihanetten idam cezası aldı
Darbeyle 1999'da göreve gelen Müşerref, 2001'de resmen Cumhurbaşkanı olmuştu.
Müşerref, 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkılmasının ardından anayasayı askıya almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.
Bir yıl sonra, meclise görevden alınması için sunulan tasarının ardından istifa eden Müşerref hakkında 2013'te anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açılmıştı.
Bu tarihten beri sürekli yeniden görülen ve ertelenen dava bugün sonuçlandı ve Müşerref idam cezasına çarptırıldı.
Müşerref 2016'dan beri tedavi için gittiği Dubai'de yaşıyor.
Pervez Müşerref'in avukatı: Adil yargılanmadı ve idam kararı aceleyle verildi
Vatana ihanet suçundan idama mahkum edilen eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in avukatı Salman Safdar, "Müşerref adil yargılanmadı ve idam kararı aceleyle alındı." dedi.
Müşerref'in avukatı Safdar, eski Cumhurbaşkanının tedavi gördüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde basın toplantısı düzenledi.
Safdar, mahkemenin Müşerref'le ilgili kararını, "eski Başbakan Zülfikar Ali Butto'nun asılmasından bile kötü" olarak değerlendirdi ve yargılamada birçok yanlış yapıldığını söyledi.
Mahkemenin taraflara eşit davranmadığının altını çizen Safdar, "Müşerref'e kendini savunması için yeterli fırsat sunulmadı. 77 yaşındaki eski bir cumhurbaşkanı vatana ihanetten yargılandı ve dinlenmedi bile." ifadesini kullandı.
Safdar, hükümetin, dönemin başbakanı ile anayasa mahkemesi başkanının da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırılması talebinin mahkemece kabul edilmediğini hatırlatarak, "Müşerref adil yargılanmadı ve idam kararı aceleyle alındı. Duyduğumuzda şok olduk. Müşerref, bu kararı hukukçu ve danışmanlarıyla detaylı bir şekilde inceleyecek." diye konuştu.
Vatana ihanetten idam cezası aldı
Darbeyle 1999'da göreve gelen Müşerref, 2001'de resmen Cumhurbaşkanı olmuştu.
Müşerref, 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkılmasının ardından anayasayı askıya almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.
Bir yıl sonra, meclise görevden alınması için sunulan tasarının ardından istifa eden Müşerref hakkında 2013'te anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açılmıştı.
Bu tarihten beri sürekli yeniden görülen ve ertelenen dava bugün sonuçlandı ve Müşerref idam cezasına çarptırıldı.
Müşerref, 2016'dan beri tedavi için gittiği Dubai'de yaşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.