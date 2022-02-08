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Dünya

Pakistan, Keşmir sorununun barışçıl şekilde çözülmesini istiyor

Muhammet Nazım Taşcı   | 08.02.2022
Pakistan, Keşmir sorununun barışçıl şekilde çözülmesini istiyor

İslamabad

Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir sorununun barışçıl bir şekilde çözülmesini istediklerini söyledi.

Çin Küresel Televizyon Ağına (CGTN) röportaj veren Han, Keşmir meselesinin Hindistan ile Pakistan arasında anlaşmazlık sebebi olduğunu ifade etti.

Han, tüm bölgesel çatışmaların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, Keşmir sorununun barışçıl bir şekilde çözülmesini istediklerini belirtti.

Afganistan’daki insani krize de işaret eden Han, dünyaya 40 milyonluk Afganistan’a yardım göndermesi için çağrıda bulundu.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Bölgede yıllardır süren çatışmalarda, on binlerce sivil, direnişçi ve hükümet güçlerine bağlı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

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