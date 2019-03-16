Pakistan Hindistan’a ait İHA düşürdü
Pakistan ordusu, Hindistan’a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.
İslamabad
Pakistan ordusu, Hindistan’a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.
Pakistan ordu sözcüsü Asıf Gafur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İHA’nın 150 metre sınır ihlali yaptığını belirtti.
Gafur, Keşmir’i ikiye bölen Kontrol Hattı’nın Rakhchikri bölgesinde düşürülen İHA’nın casusluk amacıyla kullanıldığını kaydetti.
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