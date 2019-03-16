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Dünya

Pakistan Hindistan’a ait İHA düşürdü

Pakistan ordusu, Hindistan’a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

Behlül Çetinkaya,Muhammed Semih Uğurlu   | 16.03.2019
Pakistan Hindistan’a ait İHA düşürdü

İslamabad

Pakistan ordusu, Hindistan’a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Pakistan ordu sözcüsü Asıf Gafur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İHA’nın 150 metre sınır ihlali yaptığını belirtti.

Gafur, Keşmir’i ikiye bölen Kontrol Hattı’nın Rakhchikri bölgesinde düşürülen İHA’nın casusluk amacıyla kullanıldığını kaydetti.


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