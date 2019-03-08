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Dünya

Pakistan hava sahası açıldı

Hindistan ile Pakistan arasında karşılıklı düzenlenen hava operasyonları nedeniyle kapatılan Pakistan hava sahası tamamen açıldı.

Behlül Çetinkaya   | 08.03.2019
Pakistan hava sahası açıldı

İslamabad

Pakistan Sivil Havacılık Otoritesinden (CAA) yapılan açıklamaya göre, 27 Şubat'ta kapatılan ve 3 gün sonra kısım kısım açılan hava sahasına bugün Faysalabad, Multan ve Rahim Yar Han havalimanları da dahil oldu.

Böylece Pakistan hava sahası tamamen açıldı.

Özellikle Asya-Avrupa uçuş rotalarının değişmesine ya da iptal edilmesine sebep olan hava sahası kapatma kararı nedeniyle uçaklar İran ve Çin rotasını kullanıyordu.

Güney Asya ile Avrupa arası uçuşlar içinse Umman rotası kullanılıyordu. Karar, uçak yolculuğunun uzamasının yanı sıra yakıt masraflarının da artmasına sebep olmuştu.

İki ülke arasındaki gerilim 26 Şubat'ta Hindistan'ın Pakistan hava sahasını ihlal etmesiyle zirveye çıkmış, Pakistan ise karşılık olarak 27 Şubat'ta Hindistan'daki hedefleri vurmuştu.

Aynı gün, Pakistan hava sahasını ihlal eden 2 Hint uçağını vuran Pakistan ile Hindistan hava sahalarının bir bölümünü ya da tamamını hava trafiğine kapatmıştı.

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