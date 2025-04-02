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Dünya

Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari hastaneye kaldırıldı

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, sağlığının kötüleşmesi nedeniyle Karaçi kentindeki hastanede tedavi altına alındı.

Ahmet Furkan Mercan  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari hastaneye kaldırıldı

Ankara

Ulusal basındaki haberlere göre Zerdari, yüksek ateş nedeniyle kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Pakistan Halk Partisi (PPP) kaynakları, Zerdari'nin tedavi edildiğini ve doktorların da sağlık durumunu değerlendirmek için gerekli tıbbi testleri gerçekleştirdiğini aktardı.

Hastaneye izinsiz girişler kısıtlanırken, yerleşke etrafında kolluk kuvvetlerinin konuşlandırıldığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

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