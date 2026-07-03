Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'yi ziyaret edecek

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Şerif'in, yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini belirtti.

Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

"Görüşmelerde, Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere, ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret kapsamında ayrıca bir İş Forumu düzenlenmesi de öngörülmektedir."