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Dünya

Pakistan Başbakanı Şerif, parti başkanlığından istifa etti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Partisi Genel Başkanlığından istifa ettiği bildirildi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Pakistan Başbakanı Şerif, parti başkanlığından istifa etti

Ankara

Pakistan Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb, X sosyal medya platformundan, Başbakan Şerif'in istifasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Şahbaz Şerif'in, parti liderliğini abisi ve eski başbakan Navaz Şerif'in üstlenmesi için görevinden istifa ettiği belirtildi.

Pakistan'daki seçimler

Pakistan'da Ulusal Meclis ve Eyalet Meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri birinci, PML-N ise ikinci sırada tamamlamıştı.

Ardından 3 Mart'ta mecliste yapılan oylamada, PML-N Başkanı Şahbaz Şerif, geçerli oyların 201'ini alarak ikinci kez başbakan seçilmişti.

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