Dolar
19.44
Euro
21.44
Altın
1,983.19
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,789.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan Başbakanı Şerif, parlamentoda güvenoyu aldı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, parlamentoda güvenoyu aldı.

Mehmet Alaca, Saadet Firdevs Aparı  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Pakistan Başbakanı Şerif, parlamentoda güvenoyu aldı Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari tarafından sunulan güvenoyu önergesi, parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'in 180 üyesi tarafından kabul edildi.

Ulusal Meclis Başkanı Raja Pervaiz Eşref, yaptığı açıklamada, "Karar kabul edildi ve Şahbaz Şerif, Ulusal Meclis'ten güvenoyu aldı." ifadesini kullandı.

Güvenoyu, Ulusal Meclis'in, hükümet tarafından hazırlanan Pakistan Seçim Komisyonu'na fon sağlamaya yönelik gelirleri artırmaya dair kanun tasarısını reddetmesinin ardından yapıldı.

Yasa tasarısının reddedilmesi, Yüksek Mahkeme'de 19 Nisan'da yapılan Başbakan'ın Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlamasına ilişkin bir savunma duruşmasında da ele alınmıştı.

Mahkeme, Pencap eyaletinde 14 Mayıs'ta seçim yapılmasına karar verirken, hükümet ekonomik sıkıntılar ve güvenlik nedenleriyle seçimin ertelenmesini talep ediyor.

Savunma Bakanlığı, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde seçimlerin farklı tarihlerde yapılmasına karşı tüm ülkedeki seçimlerin aynı tarihte gerçekleştirilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) ise Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda Pencap'taki seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasını talep ediyor.

Seçim Komisyonu, hükümetin mahkeme kararına rağmen gerekli kaynağı ayırmaması ve seçim güvenliğini sağlayacak silahlı kuvvetler personelinin tayin edilmemesi sebebiyle 14 Mayıs'ta Pencap'ta seçimlerin yapılamayacağını Anayasa Mahkemesine ileterek, saha gerçekleri göz önüne alındığında 8 Ekim'in seçimler için uygun tarih olduğunu belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin TRT'deki propaganda konuşma sırası belirlendi
Cumhur İttifakı liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" ziyareti
ROSATOM Genel Müdürü Likhachev: Dünyanın en büyük nükleer inşaat projesinin başarısı engellenemedi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den Bağ-Kur'luların emeklilik şartlarıyla ilgili açıklama

Benzer haberler

Pakistan Başbakanı Şerif, parlamentoda güvenoyu aldı

Pakistan Başbakanı Şerif, parlamentoda güvenoyu aldı

Pakistan Başbakanı Şerif'ten, Türkiye'nin ilk insanlı süpersonik uçağı Hürjet için Erdoğan'a tebrik

Pakistan'daki bir karakolda yaşanan patlamada 12 polis öldü

Pakistan resmi ve sivil kurumlarıyla "asrın felaketi"nde dayanışma örneği gösterdi

Pakistan resmi ve sivil kurumlarıyla "asrın felaketi"nde dayanışma örneği gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet