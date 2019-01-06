Özbekistan'dan 45 ülkenin vatandaşına vize muafiyeti

TAŞKENT

Turizmin geliştirilmesine yönelik son dönemde önemli kararlara imza atan Özbekistan, 1 Şubat itibarıyla 45 ülkenin vatandaşına 30 günlük vize muafiyeti, 76 ülkenin vatandaşına da sadeleştirilmiş vize imkanı tanıyacak.

Özbekistan'da turizmin geliştirilmesini öngören kararnameyi, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev imzaladı.

Buna göre, AB ülkelerinin ağırlıkta olduğu 45 ülkenin vatandaşına 30 günlük vize muafiyeti tanınırken, 76 ülkenin vatandaşına da "e-vize" uygulaması üzerinden sadeleştirilmiş vize alma imkanı verildi.

Özbekistan'ın, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek uygulamanın ardından vize muafiyeti sağladığı ülke sayısı 64'e ulaşmış olacak.

Kararname ile aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 109 ülkenin vatandaşına konut satın almaları durumunda ülkede ikamet izni verilecek. Buna göre, Taşkent’te 400 bin dolar, Semerkant, Buhara, Namangan, Andican, Fergana ve Harezm’de 200 bin dolar, diğer kentlerde ise 100 bin dolar değerinde konut alacak yabancı vatandaşlar, Özbekistan'da ikamet etme hakkına sahip olacak.

Yeni vize çeşitleri de yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı kararı ile ayrıca, ülkede yeni vize çeşitleri de yürürlüğe girdi. Buna göre, aslen Özbek olan yabancı ülke vatandaşları ve onların ailelerine "vatandaş", ülkede eğitim alacak yabancı öğrencilere "öğrenci", ülkede araştırma yapacaklara "akademik", ülkeye tedavi için gelenlere "sağlık" ve inanç turizmi için gelenlere de uzun süreli "ziyaret" vizelerinin verilmesi öngörülüyor.

Özbekistan, son bir yılda, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkenin vatandaşına 30 günlük vize muafiyeti, 39 ülkenin vatandaşına da sadeleştirilmiş vize uygulaması başlatmıştı.

Muhabir: Bahtiyar Abdukerimov