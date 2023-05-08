Özbekistan'da cumhurbaşkanı erken seçimi 9 Temmuz'da yapılacak
Özbekistan'da cumhurbaşkanı erken seçiminin 9 Temmuz'da yapılması kararlaştırıldı.
Taşkent
Özbekistan'da 30 Nisan'da yapılan referandumla anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameye göre, cumhurbaşkanı erken seçimi 9 Temmuz'da yapılacak.
30 Nisan'da düzenlenen referandumda, ülke anayasasında bazı değişiklikler yapılarak anayasada cumhurbaşkanıyla ilgili yeni düzenlemeler de getirilmişti.
Bu çerçevede cumhurbaşkanının bazı görev ve yetkileri parlamentoya devredilirken, cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarılmıştı.
Aralık 2021'de cumhurbaşkanı seçiminin yapılmasının ardından Şevket Mirziyoyev 5 yıllığına cumhurbaşkanı seçilirken, buna göre bir sonraki cumhurbaşkanı seçiminin Aralık 2026’da yapılması planlanıyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.