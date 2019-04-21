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Dünya

Özbekistan, Türkiye ve Pakistan ortak askeri tatbikatı

Özbekistan, Türkiye ve Pakistan yarın ilk defa ortak askeri tatbikat düzenleyecek.

Bahtiyar Abdukerimov   | 21.04.2019
Özbekistan, Türkiye ve Pakistan ortak askeri tatbikatı

Taşkent

Özbekistan, Türkiye ve Pakistan yarın ilk defa ortak askeri tatbikat düzenleyecek.

Özbekistan, Türkiye ve Pakistan silahlı kuvvetlerinin katılacağı tatbikat Özbekistan'ın Cizzah vilayetindeki Foriş Poligonu'nda yapılacak.

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikata katılacak Türk Silahlı Kuvvetleri heyeti ülkeye geldi.

Türk askeri heyetini, Taşkent Havaalanı'nda Askeri Ataşe Kurmay Albay Mustafa Baloğlu ve Özbekistan Savunma Bakanlığı yetkilileri karşıladı.

Tatbikat 27 Nisan'da sona erecek.


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