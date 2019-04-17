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Dünya

ÖSO'dan Esed'e 'bağımsızlık günü' tepkisi

ÖSO çatısı altındaki askeri muhalifler, rejimin kontrolündeki bölgelerde İran askeri varlığına işaret ederek, "bağımsızlık" günü kutlamaları yapılmasına tepki gösterdi.

Burak Karacaoğlu,Eşref Musa,Selen Temizer   | 17.04.2019
ÖSO'dan Esed'e 'bağımsızlık günü' tepkisi

İdlib

Suriye'deki askeri muhalifler, Beşşar Esed rejiminin kontrol ettiği alanlardaki İran askeri varlığına dikkati çekerek, Suriye'nin Fransız işgalinden kurtuluşunun 73. yılının kutlanmasına tepki gösterdi.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Nasr Ordusu Siyasi Büro Sorumlusu Dr. Hasan Hamidi, AA muhabirine Suriye'nin Fransız işgalinden kurtuluşunun 73. yıl dönümü ve rejimin düzenlediği kutlamalara ilişkin açıklamada bulundu.

Hamidi, "1946 yılında Fransızların ülkeden ayrıldığı günün Esed rejimi tarafından kutlanmasını kabul etmiyoruz. Ülkenin üçte biri terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde. Rejim, kontrolündeki bölgelere hakim olduğunu sanıyor ama fiilen bu bölgeler de İran işgalinde." dedi.

Rejimin birçok ülkeden yabancı milis getirdiğini vurgulayan Hamidi, "Durum Fransız işgalinden daha kötü. Birden çok işgalci güç bulunuyor. İran, demografik değişim yapıyor. İnsanlar tehcir ediliyor. Mezhepleri değiştiriliyor. Rejim tehcir ettirip, ayrılıkçı politika uyguluyor. Ülkenin hem kuzeyi hem güneyinde istikrarsızlık hakim." ifadelerini kullandı.

Esed rejiminin Türkiye'nin ülkenin kuzeybatısını işgal ettiği iddiasını kabul etmediklerini vurgulayan Hamidi, "Türkiye vatandaşlarımıza insani, tıbbi ve lojistik yardımı sağlıyor. Kendi ülkesinde 3 milyonu aşkın Suriyeliyi misafir ediyor." değerlendirmesini yaptı.

"Rejim her zaman bu tür kutlamalarla halkı uyutmaya çalışır"

Bir diğer ÖSO bileşeni İzzet Ordusu Sözcüsü Mustafa Marrati de rejimin bağımsızlık kutlamaları yapmaya hakkı olmadığını söyledi.

Rejimin ülkeyi dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce paralı askere teslim ettiğini belirten Marrati, "Rejim her zaman bu tür kutlamalarla halkı uyutmaya çalışır." şeklinde konuştu.

Marrati, "Asıl derdi, gerçekleri örtbas etmek ve dikkatleri başka yöne çekmek. Rejim, bağımsızlığı kutlamak yerine akaryakıt krizinden mağdur halkının sorununu çözse daha iyi olur." ifadelerini kullandı.


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