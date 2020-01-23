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Dünya

Oslo'da Muhammed en popüler isim oldu

Norveç'in başkenti Oslo'da en popüler erkek bebek isimleri arasında "Muhammed" birinci sırada yer aldı.

Atila Altuntaş   | 23.01.2020
Oslo'da Muhammed en popüler isim oldu

Stockholm

Norveç İstatistik Ofisinin (SSB) yayımladığı rapora göre, 2019'da Oslo'da doğan erkek bebeklerde 11 yıldır olduğu gibi en çok tercih edilen isim Muhammed oldu.

Norveç genelinde ise en çok tercih edilen erkek bebek ismi "Jacob" olurken, bu adı "Lucas" ve "Filip" takip etti.

Erkek çocuklarının yüzde 20'sine İncil'de geçen "kutsal kişilerin" adlarının konulması dikkati çekti.

Muhammed, 2017'de İsveç'in Malmö kentinde en çok konulan isim olurken aynı yıl İngiltere ve Galler'de de en fazla tercih edilen isimler listesinde 10'uncu sırada yer almıştı.

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