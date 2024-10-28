Dolar
34.29
Euro
37.12
Altın
2,743.62
ETH/USDT
2,514.30
BTC/USDT
68,811.00
BIST 100
8,945.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Orban'dan AB'nin tepkisini çekecek bir ziyaret daha

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Nabila Massrali, AB Konseyi Dönem Başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban'ın seçimin ardından sonuçlara ilişkin tartışmanın sürdüğü Gürcistan'a yapacağı ziyarette, AB'yi temsil etmeyeceğini duyurdu.

Selen Valente Rasquinho  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Orban'dan AB'nin tepkisini çekecek bir ziyaret daha

Brüksel

Massrali, AB Komisyonu sözcülerinin günlük basın toplantısında, Orban'ın 26 Ekim'deki seçimde birinci çıktığı için tebrik ettiği İrakli Kobakhidze'nin daveti üzerine yapacağı ziyaret hakkındaki soruyu yanıtladı.

Sözcü, 1 Temmuz'dan bu yana AB Dönem Başkanlığını yürüten Orban'ın seçim sonuçlarıyla ilgili süren tartışmalar henüz sonuçlanmamışken Tiflis'e yapacağı ziyaretin "Macaristan-Gürcistan ikili ilişkileri" kapsamında görülmesi gerektiğini söyledi.

"Macaristan Başbakanı Orban, AB Konseyi'nden Gürcistan'ı ziyaret etmek için hiçbir yetki almadı. AB'nin (seçimle ilgili) tutumu açıktır." diyen Massrali, AB tarafından daha önce yapılan açıklamaya atıfta bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Konseyi tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Gürcistan'da düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından yaşananların yakından takip edildiği bildirilmişti. Açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) liderliğindeki Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu tarafından bildirilen ön bulguların seçimin "oy gizliliğinden sık sık taviz verildiği, usule ilişkin çeşitli tutarsızlıkların yaşandığı, seçmenlerin sindirildiği ve baskılandığına ilişkin haberlerin kamuoyunun sürece olan güvenini olumsuz etkilediği gergin bir ortamda" düzenlendiğini gösterdiği aktarılmıştı.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu ve diğer ilgili makamların seçim usulsüzlükleri ve ihlallerine ilişkin iddiaları "hızlı, şeffaf ve bağımsız şekilde soruşturma ve karara bağlamaya" çağrıldığı açıklamada, "Bu usulsüzlükler açıklığa kavuşturulmalı ve ele alınmalıdır. Bu, seçim sürecine olan güvenin yeniden tesis edilmesi için gerekli bir adımdır." ifadesi yer almıştı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, parlamento seçimine "Rus operasyonu" ile müdahale edildiğini iddia ederek, seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini belirtmişti.

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Orban daha önce de Moskova ve Pekin'i ziyaret etmişti

Orban, 1 Temmuz'da AB Dönem Başkanlığını devraldığı ilk günler içerisinde Moskova ve Pekin'e de ziyaretler düzenlemiş, bu girişimler AB yönetiminin tepkisini çekmişti.

Brüksel ile Budapeşte'yi karşı karşıya getiren ziyaretler neticesinde AB yönetimi, Macaristan dönem başkanlığının düzenlediği pek çok toplantıyı ve Budapeşte'ye yapılacak ziyaretleri boykot etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SOLOTÜRK'ten İstanbul semalarında selamlama uçuşu
Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisindeki atılımlarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz
TSK birlikleri Arnavutluk'taki "NEPTUNE STRIKE" tatbikatında çeşitli eğitimlere katıldı
Bilirkişiler 11 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün "asli kusurlu" olduğunu belirledi

Benzer haberler

Orban'dan AB'nin tepkisini çekecek bir ziyaret daha

Orban'dan AB'nin tepkisini çekecek bir ziyaret daha

AB ülkelerinde elektrik fiyatları yükseldi

AB ve NATO'dan Gürcistan seçimlerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma çağrısı

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, muhalefet ve STK'leri anayasal düzene karşı çıkmakla suçladı

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, muhalefet ve STK'leri anayasal düzene karşı çıkmakla suçladı
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, parlamento seçimini tanımayacaklarını söyledi

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, parlamento seçimini tanımayacaklarını söyledi
Gürcistan'da parlamento seçiminde yüzde 53,9 oyla Gürcü Hayali Partisi birinci oldu

Gürcistan'da parlamento seçiminde yüzde 53,9 oyla Gürcü Hayali Partisi birinci oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet