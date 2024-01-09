Dolar
29.94
Euro
32.73
Altın
2,034.84
ETH/USDT
2,299.80
BTC/USDT
46,525.00
BIST 100
7,800.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

OpenAI, New York Times'ın açtığı telif hakkı davasını "mesnetsiz" olarak niteledi

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, New York Times gazetesinin yapay zeka teknolojilerinin eğitilmesi amacıyla çalışmalarının izinsiz kullanıldığı ve telif hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davanın "mesnetsiz" olduğunu belirtti.

Dildar Baykan Atalay  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
OpenAI, New York Times'ın açtığı telif hakkı davasını "mesnetsiz" olarak niteledi

Ankara

OpenAI'den yapılan yazılı açıklamada, haber kuruluşlarıyla işbirliği halinde olunduğu kaydedilen açıklamada, Associated Press gibi bazı büyük medya organları ile anlaşmalar imzalandığı anımsatıldı.

Yapay zeka teknolojilerini eğitmek için kullandıkları içeriklere telif ödendiğinin altının çizildiği açıklamada, New York Times'ın açtığı davada, OpenAI ve teknolojilerinin çalışma şekillerinin tam yansıtılmadığı vurgulandı.

Açıklamada, New York Times'ın açtığı davanın "mesnetsiz" olduğu ifade edildi.

Ne olmuştu?

The New York Times, yapay zeka teknolojilerinin eğitilmesi amacıyla çalışmalarının izinsiz kullanıldığı ve telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla OpenAI ve Microsoft'a dava açmıştı.

New York Güney Mahkemesinde açılan davada, The New York Times tarafından yayımlanan milyonlarca makalenin, artık güvenilir bilgi kaynağı olan haber kuruluşlarıyla rekabet eden sohbet robotlarını eğitmek için kullanıldığı iddia edilmişti.

Böylece, The New York Times, yazılı eserleriyle ilgili telif hakkı sorunları nedeniyle ChatGPT ve diğer popüler yapay zeka platformlarının geliştiricisi olan şirketlere dava açan ilk büyük medya kuruluşu olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
Murat Kurum, bıçaklanan Fatih Camisi imamı Usta'yı hastanede ziyaret etti
Çanakkale'nin bazı ilçelerinde kar etkili oluyor
Havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele ekipleri acil durumlara karşı hazır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Önümüzdeki dönemde kentsel dönüşümü ne yapıp edip hızlandırmak durumundayız

Benzer haberler

OpenAI, New York Times'ın açtığı telif hakkı davasını "mesnetsiz" olarak niteledi

OpenAI, New York Times'ın açtığı telif hakkı davasını "mesnetsiz" olarak niteledi

Disney'in ilk Mickey ve Minnie Mouse karakterleri kamu malı oldu

The New York Times'tan OpenAI ve Microsoft'a "telif hakkı" davası

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet