Euro
8.89
Dolar
7.51
BIST 100
1,107.11
Altın
1,968.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Niğde’de yapımı devam eden Tepeköy-Çiftlik yolu şantiye alanındaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

OPEC: Petrol piyasasında 2021'e kadar hafif bir toparlanma görülecek

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, "Raporda belirtildiği gibi petrol piyasasında 2021'e kadar hafif bir toparlanma görülecek. Bu varsayım, talep artışı ve üretim kesintine uyumluluk beklentisiyle destekleniyor." dedi.

Firdevs Yüksel   | 16.09.2020
OPEC: Petrol piyasasında 2021'e kadar hafif bir toparlanma görülecek

İstanbul

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, gelecek yıla kadar petrol piyasasında "hafif bir toparlanma" görüleceğini bildirdi.

OPEC'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, OPEC'in 44. Ortak Teknik Komite (JTC) toplantısının video konferans yoluyla başladığı ifade edildi.

Petrol piyasasındaki gelişmelerle ilgili olarak Ortak Bakanlar İzleme Komitesine (JMMC) tavsiyelerde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, JMMC'nin yarın video konferans yoluyla bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo da toplantıya katılan üyelerin petrol piyasasının istikrarı için yürüttüğü iyileştirme çalışmalarına dikkati çekti.

Barkindo, OPEC'in eylül ayına ilişkin petrol piyasası raporundaki değerlendirmelerin önemine işaret ederek, "Raporda belirtildiği gibi petrol piyasasında 2021'e kadar hafif bir toparlanma görülecek. Bu varsayım, talep artışı ve üretim kesintine uyumluluk beklentisiyle destekleniyor. Mevcut zorluklar karşısında sabırlı olmalıyız. Söz konusu toparlanmanın, bu yıl ekonomi ve petrol piyasasında yaşanan durgunluk kadar hızlı olmayacağını unutmamalıyız. Belirsizlikleri göz önüne alarak tetikte kalmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 200 bini geçti
Esed rejiminin Kovid-19 vaka ve ölümlerini gizlediği iddia edildi
Diyarbakır'da karantina kuralına uymayan 15 kişi yurda yerleştirildi
Mescid-i Aksa Kovid-19 nedeniyle yeniden ibadete kapatılıyor
İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde yarın Kovid-19 tedbirleri denetlenecek

Benzer haberler

OPEC: Petrol piyasasında 2021'e kadar hafif bir toparlanma görülecek

OPEC: Petrol piyasasında 2021'e kadar hafif bir toparlanma görülecek

Venezuela'da yakalanan Amerikalı casus petrol rafinerisine sabotaj planlamakla suçlandı

OPEC'in petrol üretimi ağustosta arttı

ABD, Hafter'in Libya petrolüne uyguladığı blokajı sonlandırmayı 'taahhüt ettiğini' duyurdu

ABD, Hafter'in Libya petrolüne uyguladığı blokajı sonlandırmayı 'taahhüt ettiğini' duyurdu
Rusya'nın petrol gelirleri düşüşte

Rusya'nın petrol gelirleri düşüşte
Brent petrolün varili 39,67 dolar

Brent petrolün varili 39,67 dolar