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Dünya

Onlarca fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, Hanuka (Işık) Bayramı'nda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Esat Fırat   | 29.11.2021
Onlarca fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

Kudüs

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasında sabah 111, öğleden sonra da 82 olmak üzere 193 fanatik Yahudi'nin, Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail polisinin korumasındaki Yahudi grupların, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı ifade edildi.

İbrani takvimine göre 28 Kasım'da başlayan ve 6 Aralık'ta sona erecek olan Hanuka Bayramı münasebetiyle fanatik Yahudiler, "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

Harem-i Şerif'e fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

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