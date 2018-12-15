'Obamacare'in geçersiz olduğuna hükmedildi

ABD'de federal yargıç, halk arasında "Obamacare" olarak tanınan "Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası"nın (ACA) anayasal olarak geçersiz olduğuna hükmetti.

ANKARA

ABD'de federal yargıç, halk arasında "Obamacare" olarak tanınan "Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası"nın (ACA) anayasal olarak geçersiz olduğuna hükmetti.

Teksas eyaletinde Bölge Yargıcı Reed O'Connor, 55 sayfalık kanaat yazısında, ABD'de geçen yıl yapılan vergi kesintisi yasasının, sigorta teminatı için cezayı ortadan kaldırarak "Obamacare"in anayasal dayanağına darbe vurduğunu, dolayısıyla ACA'nın geçersiz olduğunu kararlaştırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, kararı "Amerika için harika bir haber" olarak değerlendirdi.

Kararın yüksek ihtimalle ABD Yüksek Mahkemesine götürüleceği belirtiliyor.

Trump, geçen yıl Kongre'den geçen ve ülkenin vergi sisteminde son 30 yılın en büyük değişikliklerini içeren yasa ile Obamacare'i teknik olarak iptal ettiklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı, seçim kampanyası sırasında da "Obamacare"i iptal etmeyi vadetmişti.

"Obamacare"in iptalinin ABD'de 32 milyon kişinin daha sigortasız kalmasına yol açabileceği ifade ediliyordu.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz