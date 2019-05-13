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Dünya

Obama Esed rejimi aniden düşmesin diye Rusya ile görüşmüş

Eski ABD Başkanı Obama döneminde Pentagon'da Müsteşar Yardımcısı olan Exum, 2015 yılında Esed rejimi aniden düşmesin diye ABD'nin Rusya ile iş birliği yaptığını söyledi.

Hakan Çopur   | 13.05.2019
Obama Esed rejimi aniden düşmesin diye Rusya ile görüşmüş

Washington

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşar Yardımcısı olan Andrew Exum, 2015 yılında Beşşar Esed rejiminin aniden düşmesinden endişe eden ABD'nin Rusya ile görüşmeler yaptığını açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde bir oturuma katılan Exum, Obama döneminde ABD'nin Suriye'ye bakışına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. ABD'nin Suriye'de Esed rejiminin düşmesinden korktuğunu anlatan Exum, özellikle 2015 yılında bu korkunun üst düzeye çıktığını belirtti. Exum, "O dönemde Suriye konusunda Rusya ile iş birliği yapma fikri benim bulunduğum bakanlıkta pek destek bulan bir şey değildi ancak doğrudan Başkan'dan talimat gelince elimizden geleni yaptık. Bu süreç 2015 yılının yazında başladı ve (Pentagon'daki) ofisim bizim Suriye'de 'yıkıcı başarı' diye değerlendirdiğimiz senaryo için kurumlar arası koordinasyona başladı." değerlendirmesini yaptı.

Obama, Esed'i belirsizliğe tercih etmiş

Exum, o tarihte Obama'nın, "Esed rejiminin aniden düşmesinin hem Suriye'de tamamen belirsizliğe neden olmasından hem de İsrail'in güvenliğini tehlikeye atmasından" endişe ettiğini kaydetti.

Bu endişeyle Obama'nın, Esed rejimi devrilmesin diye Rusya ile temasa geçilmesi talimatını verdiğini anlatan Exum, günün sonunda Esed'in devrilmediğini ifade etti.

İsrail'in güvenliği ve DEAŞ'ın yenilmesi

ABD'nin Suriye'de iki ana amacı olduğunu söyleyen Exum, "Sonuçta Rusya ve partnerleri bu savaşı kazandı. Biz ise kendi çıkarlarımızı önceledik, bunlar İsrail'in güvenliğini temin etmek ve DEAŞ'ı yenmek idi." yorumunu yaptı.

Söz konusu görüşmelerin detaylarına girmeyen Exum, o dönemde ABD'nin Rusya ile Suriye konusunda nasıl bir iş birliği içinde olduğunu ortaya koyan ender üst düzey isimlerden biri olarak kayıtlara girdi.

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