Euro
7.74
Dolar
6.86
BIST 100
114,657.20
Altın
1,771.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan "ARKADAŞ" tatil kitabı için düzenlenen tanıtım toplantısına katılıyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oluyor
logo
Dünya

Obama, Biden için 7,6 milyon dolar bağış toplanmasına yardımcı oldu

Eski ABD Başkanı Obama, Demokratlar'ın tek Başkan adayı Biden'ın 2020 başkanlık kampanyası için 175 binin üzerinde bireysel bağışçıdan 7,6 milyon dolar bağış toplanmasına yardım etti.

Muhammet Nazım Taşcı   | 24.06.2020
Obama, Biden için 7,6 milyon dolar bağış toplanmasına yardımcı oldu

Ankara

 Eski ABD Başkanı Barack Obama, Demokratlar'ın tek Başkan adayı Joe Biden için ilk online bağış toplama kampanyasında yaptığı açıklamada, "ABD’yi iyileştirmek için" Biden’den daha fazla güvendiği kimse olmadığını kaydetti. 

İzleyicilere, Biden'in kampanyasıyla ilgilenmeleri çağrısında bulunan Obama, bugüne kadar yapılanın yeterli olmadığını söyledi.

Biden, online bağış toplama kampanyasında 175 binin üzerinde bağışçıdan 7,6 milyon dolar toplandığını belirtti.

Etkinlik, Obama’nın popülaritesini eski ABD Başkan Yardımcısı Biden için kullanma yeteneğinin önemli bir örneği oldu.

Demokratlar, ABD Başkanı Donald Trump döneminde Obama’nın özellikle siyahi ve genç seçmenler arasındaki popülerliğinin Biden'a destek için enerjinin artırılmasına yardımcı olacağına inanıyor.

Demokratlar, 17 Ağustos haftası, Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde resmi olarak başkan adaylarını açıklayacak.

Cumhuriyetçi Partinin, mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ı aday göstereceği kongre ise 24-27 Ağustos'ta yapılacak.

Ülkede 3 Kasım 2020'de düzenlenecek seçimi kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa ülkeleri Kovid-19'u ana gündemlerinden çıkarmaya çalışıyor
Klima imalatçılarından Kovid-19 sürecinde 'doğru kullanım' uyarısı
Çin'de 12, Güney Kore'de 51 yeni Kovid-19 vakası saptandı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 5 milyonu geçti
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1374, Meksika'da 793, Hindistan'da 465 kişi öldü

Benzer haberler

Obama, Biden için 7,6 milyon dolar bağış toplanmasına yardımcı oldu

Obama, Biden için 7,6 milyon dolar bağış toplanmasına yardımcı oldu

ABD'nin Kentucky eyaletindeki ön seçimleri Joe Biden kazandı

ABD'de Kovid-19 vakalarında 'rahatsız edici artış' uyarısı

ABD, İran'a silah ambargosunun uzatılması için BMGK'ye tasarı sundu

ABD, İran'a silah ambargosunun uzatılması için BMGK'ye tasarı sundu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 122 bin 659'a yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 122 bin 659'a yükseldi
ABD'de bir siyahinin boğazını sıkan polis açığa alındı

ABD'de bir siyahinin boğazını sıkan polis açığa alındı