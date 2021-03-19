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Dünya

Norveç'te Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal eden Başbakan Erna Solberg hakkında soruşturma başlatıldı

Norveç Başbakanı Erna Solberg hakkında, doğum günü kutlamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamasını iki kere ihlal ettiğinin tespit edilmesinin ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Atila Altuntaş   | 19.03.2021
Norveç'te Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal eden Başbakan Erna Solberg hakkında soruşturma başlatıldı

Stockholm

Norveç devlet televizyonu NRK, Solberg'in, Geilo Kayak Merkezi'nde yasak olmasına rağmen 13 kişiyle aynı masada oturarak bir restoranda parti verdiğine, daha sonra da kapalı başka bir ortamda 14 kişiyle partiyi devam ettirdiğine ilişkin görüntülerin ortaya çıktığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden Oyvind Aas, Başbakan Solberg'in, salgın kısıtlamalarını ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlattıklarını belirtti.

- Norveç halkından özür dileyen Solberg'e sosyal medyadan tepki yağdı

NRK'ye açıklamada bulunan Solberg, Norveç halkından özür diledi.

Solberg, "Her gün Norveç halkına salgının kontrolü için kurallara uyulması için uyarılar yaparken, kendimin de kurallara uyması gerekirdi." ifadesini kullandı.

Sosyal medyadan da Solberg'e tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, Norveçlilerin tatile çıkmaması yönünde uyarılar ve önlemler alınırken, Başbakan'ın kayak merkezine tatile gitmesini iki yüzlülük olarak değerlendirdi.

Norveç'te, Kovid-19 kısıtlamaları çerçevesinde, restoran ve barlarda 10 kişinin aynı masada oturması ve alkol satışı yasaklanmıştı.

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