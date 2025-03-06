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Suriye'de devrik Baas rejimi güçlerinin Lazkiye ilinin Ceble ilçesinde güvenlik taraması yapan Geçici Hükümet güçlerine düzenlediği saldırı Şam’daki Emevi Meydanı’nda protesto ediliyor.
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Dünya

Norveç, Ukrayna'ya 4,6 milyar dolar ek yardım yapacağını duyurdu

Norveç, Ukrayna'ya verilen desteğin 4,6 milyar dolar artırılacağını açıkladı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Norveç, Ukrayna'ya 4,6 milyar dolar ek yardım yapacağını duyurdu

Ankara

Norveç hükümetinin internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Oslo hükümeti, Ukrayna'ya verilen desteği artırma kararı aldı.

Mecliste yapılan oylamada Ukrayna'ya verilen desteğin 2025 yılı için 4,6 milyar dolar artırılması kararlaştırıldı.

Böylece Norveç'in Ukrayna'ya yönelik toplam desteği iki kattan fazla artarak 7,8 milyar dolara ulaşmış oldu.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, yardımların "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı durmasına yardımcı olacağını" belirtti.

Store, "Norveç olarak emniyet ve güvenliğimiz için önemli olan kararların arkasında bir olarak durmamız önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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