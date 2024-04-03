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Dünya

Norveç parlamento binası bomba tehdidi nedeniyle kapatıldı

Norveç Parlamentosu (Storting), bomba ihbarı alınmasının ardından boşaltılarak giriş çıkışlara kapatıldı.

Aynur Şeyma Asan  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Norveç parlamento binası bomba tehdidi nedeniyle kapatıldı

Ankara

Norveç'teki VG gazetesinin haberine göre, polis, yerel saatle 10.00'da parlamentoya yönelik bomba tehdidine ilişkin ihbar aldı.

Parlamento çalışmaları durdurulurken, binanın boşaltılması talimatı verildi.

İhbarın ardından olay yerine giden polis, parlamento binasının giriş ve çıkışları ile sokakları kapattı.

Bomba tehdidinin kaynağına ilişkin açıklama yapılmadı.

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