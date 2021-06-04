Euro
10.55
Dolar
8.66
BIST 100
1,432.92
Altın
1,887.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield ile görüştü
logo
Dünya

Norveç Başbakanı Solberg, ABD'nin 2014'te müttefiklerini izlemeyi bıraktığını söyledi

Norveç Başbakanı Erna Solberg, ABD’nin 2014 yılında müttefikleri hakkında istihbarat toplamayı bıraktığını söyledi.

Davut Çolak   | 04.06.2021
Norveç Başbakanı Solberg, ABD'nin 2014'te müttefiklerini izlemeyi bıraktığını söyledi

Kopenhag

​​​​​​​Solberg, Norveç devlet televizyonu NRK’ye yaptığı açıklamada, "ABD’nin müttefiklerini izlediği" iddialarını değerlendirdi.

Norveç Savunma Dairesi ile ülkedeki ABD Büyükelçiliği yetkililerinin görüştüğü bilgisini paylaşan Solberg, görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti.

Solberg, "ABD’liler, açık bir şekilde müttefikleri izleme konusuna ilişkin 2014'te uygulamalarını değiştirdiklerini ifade ettiler. Neler olduğunu açıklamak ve bizimle birlikte çalışma isteklerini belirtmelerine sevindim." ifadesini kullandı.

Danimarka devlet televizyonu DR, 30 Mayıs 2021 tarihli haberinde, ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA), ABD ile Danimarka arasındaki kablo anlaşması aracılığıyla başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı dinlediğini ortaya çıkarmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Türkiye'yi Kovid-19 'yüksek riskli' bölgeler listesinden çıkardı
AB, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklifini Dünya Ticaret Örgütü'ne sundu
Dünya genelinde 2 milyar 49 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde uygulanan aşı miktarı 30 milyon dozu geçti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kovid-19 aşılarına ilişkin iddiaları değerlendirdi

Benzer haberler

Norveç Başbakanı Solberg, ABD'nin 2014'te müttefiklerini izlemeyi bıraktığını söyledi

Norveç Başbakanı Solberg, ABD'nin 2014'te müttefiklerini izlemeyi bıraktığını söyledi

ABD Dışişleri, İsrail'deki hükümet değişikliğinden bağımsız olarak ABD'nin İsrail'e desteğini yineledi

Wall Street Journal: Türk SİHA'ları çatışma bölgelerini ve jeopolitiği yeniden şekillendiriyor

Beyaz Saray, İsrail'de hükümet değişikliğinin ABD-İsrail ilişkilerini etkilemeyeceğini vurguladı

Beyaz Saray, İsrail'de hükümet değişikliğinin ABD-İsrail ilişkilerini etkilemeyeceğini vurguladı
ABD Başkanı Biden dünyayla paylaşacakları 25 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtım planını açıkladı

ABD Başkanı Biden dünyayla paylaşacakları 25 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtım planını açıkladı
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 607 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 607 kişi hayatını kaybetti