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Dünya

Norveç askeri hazırlığını artırdı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Norveç'in askeri hazırlıklarını artırdığı bildirildi.

Mehmet Alaca   | 31.10.2022
Norveç askeri hazırlığını artırdı

Kopenhag

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, yaptığı açıklamada "Rusya'nın, Norveç'i veya başka bir ülkeyi doğrudan işgal etmek arzusunda olduğuna inanmak için hiçbir neden olmadığını" belirtti.

Ancak Norveç'in askeri hazırlıklarını artırdığını bildiren Store, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan önce dahi ülkesinin askeri hazırlık seviyesini artırdığını kaydetti.

Store, son dönemde hazırlıkların artırılmasına neden olacak bir gelişmenin yaşanmadığını dile getirerek, "Ancak daha uyanık olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram ise ayrıntı vermeyi reddederek konunun gizli olduğunu söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından bu yana Norveç'te Rus istihbarat faaliyetleri konusunda teyakkuza geçildi.

Norveç'in Kuzey Kutbu'nda Rusya ile 198 kilometrelik sınırı bulunuyor.

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