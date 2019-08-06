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Dünya

Nobel ödüllü ABD'li yazar hayatını kaybetti

Nobel Edebiyat Ödülü alan ABD'li ilk siyahi yazar Toni Morrison, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Betül Yürük   | 06.08.2019
Nobel ödüllü ABD'li yazar hayatını kaybetti

New York

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ABD'li yazar Toni Morrison'ın yayıncısı Alfred Knopf, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 88 yaşındaki yazarın hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Morrison, 1993'te Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan ABD'li ilk siyahi kadın yazar olmuştu.

11 eseri bulunan Morrison, 1988'de Türkçe'ye "Sevilen" adıyla çevrilen ''Beloved'' adlı romanıyla Pulitzer Ödülü'nü kazanmıştı.

Morrison, 2012 yılında da eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından "Özgürlük Madalyası" ile onurlandırılmıştı.

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