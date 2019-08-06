Nobel ödüllü ABD'li yazar hayatını kaybetti
Nobel Edebiyat Ödülü alan ABD'li ilk siyahi yazar Toni Morrison, 88 yaşında yaşamını yitirdi.
New York
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ABD'li yazar Toni Morrison'ın yayıncısı Alfred Knopf, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 88 yaşındaki yazarın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Morrison, 1993'te Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan ABD'li ilk siyahi kadın yazar olmuştu.
11 eseri bulunan Morrison, 1988'de Türkçe'ye "Sevilen" adıyla çevrilen ''Beloved'' adlı romanıyla Pulitzer Ödülü'nü kazanmıştı.
Morrison, 2012 yılında da eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından "Özgürlük Madalyası" ile onurlandırılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.