Nijerya'nın yeniden seçilen lideri 'Baba' Muhammed Buhari

Nijerya'da 23 Şubat'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari yeniden seçildi.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun (INEC) verilerine göre, Buhari 15 milyon oy aldı ve en büyük rakibi ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) adayı Atiku Abubakar'ı 4 milyon oyla geride bıraktı.

Federal sistemle yönetilen, bir başkent ve 36 eyaletten oluşan Nijerya'daki seçimlerde APC, 19 eyalette birinci çıktı.

Seçimin galibi Buhari, 2015'teki devlet başkanlığı yarışında da 15,4 milyon oy alarak rakibi Goodluck Jonathan’ı geride bırakmıştı.

"Baba" Buhari'nin askeri ve siyasi geçmişi

Nijerya'da "Baba" lakabıyla bilinen Buhari, asker kökenli bir siyasetçi ve ülkenin kuzeyindeki Fulani kabilesine mensup.

Katsina eyaletinde doğan ve 77 yaşında olan Buhari askeri okullarda eğitim aldı. 19 yaşında Nijerya Askeri Kolejine giren Buhari, burayı bitirdikten sonra Nijerya Savunma Akademisindeki eğitimini tamamladı.

1976 yılında kısa bir dönem Borno Valiliği görevini yürüten Buhari, 1983 yılında tuğgeneral rütbesiyle eski Devlet Başkanı Hacı Shehu Shagari'ye düzenlediği darbenin ardından devlet başkanlığı koltuğuna oturdu.

Buhari'nin 1983'teki darbesi, ülkede "İkinci Cumhuriyet" olarak adlandıran süreci sonlandırdı.

2 yıl iktidarda kalan Buhari, 1985'te Tümgeneral İbrahim Babangida'nın darbesiyle devrildi.

“Buharinomics”

Askeri rejimi (1983-85) sırasında yolsuzlukla mücadele eden Buhari'nin ekonomideki kontrolcü uygulamaları, “Buharinomics” olarak adlandırıldı.

Tuğgeneral olarak 1985'te ordudan emekli olan Buhari, ülke yönetimine talip olmak için siyasete girdi.

Buhari, 2003 seçimlerinde Olusegun Obasanjo'ya, 2007 seçimlerinde Umaru Musa Yar’Adua'ya ve 2011 seçimlerinde de Goodluck Jonathan'a karşı kaybetti.

2015'te dördüncü kez devlet başkanlığı yarışına giren Buhari, 16 yıllık PDP iktidarını sonlandırarak devlet başkanı seçildi.

Buhari'nin vaatleri

Buhari, ekonomiden güvenliğe, sosyal refahtan eğitime kadar farklı alanlarda seçim vaatlerinde bulundu. Bir milyon üniversite mezununa istihdam sağlayacağını söyleyen Buhari, 10 milyon Nijeryalıya da teknik ve mesleki eğitim desteği sözü verdi.

Tarım sektörünü güçlendirmeyi hedefleyen Buhari, bir milyon çiftçiye destek vermeyi ve teknolojik tarımı güçlendirmeyi hedefliyor.

Buhari ayrıca 9,3 milyon öğrencinin faydalandığı okul beslenme programının kapsamını 15 milyona çıkartacak.

Yeni sanayi bölgeleri oluşturmayı planlayan Buhari, kara ve demir yolları inşa etme, enerji sorunlarını çözme, sağlık sektörüne yatırım yapma ve yolsuzluklarla mücadeleye devam etme sözü verdi.