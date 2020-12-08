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Dünya

Nijerya'daki sellerde 68 kişi yaşamını yitirdi

Yapılan açıklamada, yaşanan afette 68 kişinin yaşamını yitirdiği ve 129 binden fazla kişinin de etkilendiği bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 08.12.2020
Nijerya'daki sellerde 68 kişi yaşamını yitirdi

Abuja

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 68 kişinin hayatını kaybettiği, afetten 129 binden fazla kişinin etkilendiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA) Başkanı Muhammadu Muhammed, yaptığı açıklamada, 2020'de başkent Abuja'nın yanı sıra 35 eyaletin 320 ayrı bölgesinin, sellerin etkisi altında olduğunu belirtti.

Muhammed, afette 68 kişinin yaşamını yitirdiğini, 129 binden fazla kişinin etkilendiğini kaydetti.

Sellerin gıda güvensizliğine de yol açtığını ifade eden Muhammed, "Sellerin can kaybına yol açması dışında binlerce ev yıkıldı ve tarım arazileri sular altında kaldı. Böylece gıda güvenliği üzerinde olumsuz bir etkisi oldu." dedi.

Muhammed, NEMA'nın acil durum kurumlarının afetlere müdahale kapasitelerini geliştirmek için destek sağlamaya kararlı olduğunu söyledi.

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