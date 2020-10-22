Nijerya'daki SARS karşıtı protesto eylemlerinde iki haftada 54 kişi öldü
Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine karşı devam eden gösterilerde iki haftada 54 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Abuja
Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibinin (SARS) "insan haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle 7 Ekim'den bu yana ülke genelinde devam eden protestoların şiddet eylemlerine dönüştüğü belirtildi.
Açıklamada, ülkede devam eden protesto gösterilerinde iki haftada 54 kişinin yaşamını yitirdiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Lagos eyaletindeki Lekki bölgesinde dün protestoculara yönelik silahların da kullanıldığı saldırıda ölenlerin olduğu, 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İki eyalette daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Öte yandan Rivers Valisi Nyesom Wike, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette devam eden protestoların şiddette dönüşmesi nedeniyle 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.
Eyalette dünkü protesto eylemlerinde aralarında 3 polisin bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Wike, "Protestolarda kimliği belirsiz kişiler tarafından eyaletin Oyigbo polis ve mahkeme binaları kundaklandı. İkokwu bölgesinde de yaşanan şiddet olayları nedeniyle çok sayıda mal, mülk zarar gördü. Şiddeti önlenmesi için eyalette 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildi." ifadelerini kullandı.
Delta Valisi Ifeanyi Okowa da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eyalette şiddetin önlenmesi için saat 18.00'dan itibaren 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirterek, sadece temel hizmet sağlayıcılara izin verileceğini kaydetti.
Okowa, protesto eylemleri nedeniyle eyaletteki orta okul ve liselerin 2 Kasım'a kadar kapalı olacağı bilgisini de paylaştı.
Gösteriler ülke geneline yayıldı
Nijerya'nın Delta eyaletinde iki hafta önce bir gencin SARS tarafından öldürülmesinin ardından sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.
Ülkede devam eden protesto eylemlerinde, farklı bölgelere askerler konuşlandırılırken Lagos, Edo ve Plateau gibi 8 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.