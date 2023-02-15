Nijerya'da Türkiye'deki depremzedeler için yardım çağrısı yapıldı
Nijerya'da İslam İşleri Yüksek Kurulu (NSCIA), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin mağdurları için yardım çağrısında bulundu.
Abuja
Nijerya'da İslam İşleri Yüksek Kurulu (NSCIA) Başkanı ve Sokoto Sultanı Muhammed Sa'ad Abubakar, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin Müslüman aleminde büyük üzüntüye neden olduğunu belirtti.
Nijerya'nın, bu zor döneminde Türkiye'nin yanında olduğunu kaydeden Abubakar, "Para yardımı göndermek isteyen Nijeryalılar Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği tarafından açılan resmi hesap numarasına yatırabilir. İnsani yardım göndermek isteyenler için de kapılar açık." ifadelerini kullandı.
Nijerya'da faaliyet gösteren çeşitli yardım kuruluşları Türk Büyükelçiliğinin eşgüdümünde depremzedeler için yardım kampanyaları düzenliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.