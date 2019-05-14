Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.78
Dolar
6.03
BIST 100
87,582.36
Altın
1,296.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP'nin İBB Adayı İmamoğlu, Şirinevler Pazarında açıklamalarda bulunuyor CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya

Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle 16 bin kişi yerinden oldu

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle 16 bin kişi göç etmek zorunda kaldı.

Gökhan Kavak   | 14.05.2019
Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle 16 bin kişi yerinden oldu

Abuja

Nijerya'nın Zamfara eyaleti Şefler Konseyi Başkanı Alhaji Attahiru Ahmet, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletteki silahlı soyguncuların saldırıları dolayısıyla 16 bin kişinin yerinden edildiğini dile getirdi.

Ahmet, "Eyaletimizde son zamanlarda ciddi olaylar yaşanıyor ve bu nedenle binlerce insan göç etmek zorunda kaldı." dedi.

"Huzurun sağlanması için federal hükümete çağrı yapıyoruz"

Saldırılar yüzünden bu sene eyalette tarım faaliyetlerinin yapılamadığına dikkati çeken Ahmet, "Eyaletteki huzurun sağlanması için federal hükümete çağrı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eyalette silahlı soyguncular tarafından son aylarda düzenlenen saldırılarda yüzlerce insan hayatını kaybederken, dün düzenlenen saldırıda 6 kişi öldürülmüştü.

Yaşanan olaylar üzerine Federal İçişleri Bakanı Abdulrahman Bello Dambazau eyaleti ziyaret etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karabağ'da ateşkesin 25. yılı: Ateş kesildi mi?
Ramstein Üssü: Almanya'daki tartışılan 'Küçük Amerika'
GÖRÜŞ - CENTCOM'un Suriye'de teröre zemin hazırlayan politikaları
Küresel ekonomi politik ve Doğu Akdeniz’de enerji düğümü
Doğu Akdeniz enerji denklemi

Benzer haberler

ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü

ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü

Düzensiz göçle mücadele önlemleri olumlu sonuç verdi

Türkiye'de her 10 kişiden 3'ü doğduğu şehirden göç etti

İdlib'de göç hareketi sürüyor

İdlib'de göç hareketi sürüyor
Nijerya'da ilk iftar heyecanı

Nijerya'da ilk iftar heyecanı
Nijeryalı Müslümanlar ilk teravih namazını kıldı

Nijeryalı Müslümanlar ilk teravih namazını kıldı