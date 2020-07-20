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Dünya

Nijerya'da silahlı saldırı: 19 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti.

Adam Abu-bashal   | 20.07.2020
Nijerya'da silahlı saldırı: 19 ölü

Abuja

Kaduna Topluluğu Kalkınma Derneği Başkanı Yashen Titus, yerel basına yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin eyaletin Kukum Daji köyünde düğün için toplanan halka ateş açtığını belirtti. 

Titus, saldırıda 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 32 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını aktaran Titus, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammad Jalige, olayı doğrulayarak saldırıda çok sayıda kişinin de kaçırıldığını söyledi.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade eden Jalige, saldırı nedeniyle bölgede 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak gecen hafta silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 22 kişi öldürülmüştü.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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