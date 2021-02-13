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Dünya

Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğinde

Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemicinin 6'sının Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirildiği bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 13.02.2021
Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğinde Fotoğraf: Adam Abu-bashal/AA

Abuja

Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemicinin 6'sı Nijerya güvenlik güçlerinin kontrolünde başkent Abuja'ya ulaştırılarak, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirildi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekibi ve büyükelçilik yetkilileri, 6 mürettebat üyesini karşılayarak telefonda aileleriyle görüştürdü.

Büyükelçi Ulueren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "26 Ocak'tan beri süren endişe sona erdi. Vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde aramızda görmekten çok mutluyuz. Üzücü günler yaşadık." ifadesini kullandı.

Ulueren, mürettebat üyelerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, benzer hadiselerin bir daha tekrarlanmamasını ümit ettiğini söyledi.

Serbest bırakılanlardan Mesut Meral, sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ederek, "Her şey yolunda, Türkiye'deki ailelere şunu söyleyebilirim, kesinlikle üzülmesinler, en yakın zamanda ülkemize döneceğiz." diye konuştu.

Türk gemiciler, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde istirahat ederken, kalan 9 gemicinin de akşam saatlerinde gelmeleri bekleniyor.

Mozart gemisine saldırı

Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Gemi, 3 mürettebatla Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.

Kaçırılan 15 mürettebat dün serbest bırakılmıştı.

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