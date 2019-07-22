Euro
6.37
Dolar
5.68
BIST 100
101,088.70
Altın
1,424.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Nijerya'da polis ile Şii grup çatıştı

Nijerya'da gösteri düzenleyen Nijerya İslami Hareketi (IMN) mensuplarıyla polis arasında çıkan çatışmada 6 kişi öldü.

Adam Abu Bashal   | 22.07.2019
Nijerya'da polis ile Şii grup çatıştı

Abuja

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da gösteri düzenleyen Nijerya İslami Hareketi (IMN) mensuplarıyla polis arasında çıkan çatışmada 6 kişi öldü.

IMN sözcüsü Yahya Adamu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Abuja'daki yürüyüşe, polisin müdahale etmesi sonucu çıkan çatışmada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin yaralandığını belirtti.

Adamu, "Liderimiz Şeyh İbrahim Zakzaki'nin serbest bırakılması için düzenlediğimiz yürüyüşe polis müdahale etti ve çok sayıda kişi yaralandı." dedi.

Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getiren Adamu, bazı IMN üyelerinin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını da kaydetti.

IMN üyeleri, başkent Abuja'da düzenledikleri gösteride yolları kapatıp Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) araçlarını ateşe verdi.

Şii din adamı Zakzaki ve destekçileri hedef alınmıştı

Nijerya ordusu, Şiilerin 12 Aralık 2015'te General Tukur Buratai'nin konvoyunun geçişini engellemesi üzerine Kaduna'ya bağlı Zaria kentindeki Bakiyyetullah Hüseyniyesi'ne operasyon düzenlemişti.

Ordu, Şii din adamı İbrahim Zakzaki ve destekçilerinin hedef alındığı operasyonda 7, İnsan Hakları İzleme Örgütü ise 300'den fazla kişinin öldüğünü iddia etmişti. IMN de en az 700 üyesinin öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Bu operasyonda Zakzaki'nin gözaltına alınması Tahran, Beyrut ve Yeni Delhi'de protestolara neden olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Askeri havacılık trendleri nasıl bir gelecek gösteriyor?
Kuşak-Yol projesi çerçevesinde Türkiye-Çin ilişkileri
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt politikasında yeni arayışlar
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor

Benzer haberler

Nijerya'da polis ile Şii grup çatıştı

Nijerya'da polis ile Şii grup çatıştı

Nijerya'da kaçırılan Türklerin kurtarılması için operasyon başlatıldı

Nijerya'da 4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı

ABD'den Nijerya'da 262 Hristiyanı kurtaran imama onur ödülü

ABD'den Nijerya'da 262 Hristiyanı kurtaran imama onur ödülü
John Obi Mikel, Nijerya Milli Takımı'nı bıraktı

John Obi Mikel, Nijerya Milli Takımı'nı bıraktı
Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülük maçını Nijerya kazandı

Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülük maçını Nijerya kazandı