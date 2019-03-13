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Dünya

Nijerya'da okul binası çöktü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos kentinde 3 katlı ilkokul binasının çöktüğü bildirildi.

Adam Abu Bashal   | 13.03.2019
Nijerya'da okul binası çöktü

Abuja

Nijerya'da ulusal basında çıkan haberlerde, Lagos kentinin Ifataji bölgesindeki Baden Özel İlkokulu binasının çökmesi sonucu yaklaşık 100 öğrencinin enkaz altında kaldığı belirtildi. 

Haberlerde, okul binasının eski ve bakımsız olduğu belirtildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Nijerya'nın Lagos kentinde 2016 yılında bir binanın çökmesi sonucu 34 kişi hayatını kaybederken, yine aynı yıl Akwa Ibom eyaletinde bir kilisenin çökmesi sonucu en az 160 kişi hayatını kaybetmişti.

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