Nijerya'da okul binası çöktü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos kentinde 3 katlı ilkokul binasının çöktüğü bildirildi.
Abuja
Nijerya'da ulusal basında çıkan haberlerde, Lagos kentinin Ifataji bölgesindeki Baden Özel İlkokulu binasının çökmesi sonucu yaklaşık 100 öğrencinin enkaz altında kaldığı belirtildi.
Haberlerde, okul binasının eski ve bakımsız olduğu belirtildi.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Nijerya'nın Lagos kentinde 2016 yılında bir binanın çökmesi sonucu 34 kişi hayatını kaybederken, yine aynı yıl Akwa Ibom eyaletinde bir kilisenin çökmesi sonucu en az 160 kişi hayatını kaybetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.