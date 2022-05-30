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Dünya

Nijerya'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm kayıtlara geçti

Nijerya'da bu yıl maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) kaynaklı ilk ölümün kayıtlara geçtiği bildirildi.

Gökhan Kavak   | 30.05.2022
Nijerya'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm kayıtlara geçti

İstanbul

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsü nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, başkent Abuja ile 9 eyalette virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 21'e yükseldiği aktarıldı.

Hayatını kaybeden kişinin gözlem altında tutulan 40 yaşındaki bir hasta olduğu ifade edildi.

Nijerya'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle son ölüm 2019'da kaydedilmişti.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.​​​​​​​



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