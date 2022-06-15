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Dünya

Nijerya'da maymun çiçeği vakası 32'ye çıktı

Nijerya'da maymun çiçeği virüsü vaka sayısı 32'ye yükseldi.

Adam Abu-bashal   | 15.06.2022
Nijerya'da maymun çiçeği vakası 32'ye çıktı

Abuja

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, 1-12 Haziran'da virüsün başkent Abuja'nın yanı sıra 15 eyalete yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu süre zarfında 141 test yapıldığı ve 32 kişide maymun çiçeği virüsü görüldüğü kaydedildi.

Halka salgına karşı daha dikkatli olması çağrısında bulunuldu.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.


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