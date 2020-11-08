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Dünya

Nijerya'da köylülere baskın: 16 kadın kaçırıldı

Nijerya'nın Ondo eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği baskında 16 kadın kaçırıldı.

Adam Abu-bashal   | 08.11.2020
Nijerya'da köylülere baskın: 16 kadın kaçırıldı

Abuja

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Ondo eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği baskında 16 kadın kaçırıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Ondo eyaletindeki Akure-Owo kara yolunda kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce baskın düzenlendi.

Baskında 16 kadın kaçırıldı, çok sayıda kişi yaralandı.

Ondo Emniyet yetkilileri yaptığı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade ederek, kaçırılanlar için arama kurtarma çalışması başlatıldığını söyledi.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan ülkedeki sorunlar, 2015'ten itibaren insan kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Geçen yıl nisan-temmuz aylarında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu"nda 2 bin 504 çete üyesi yakalanmış ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarılmıştı.

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