Nijerya'da kilisedeki izdihamda 31 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'nın Rivers eyaletindeki Port Harcourt Kilisesi'nde izdiham nedeniyle 31 kişi yaşamını yitirdi.
Yaounde
Ulusal basındaki haberlere göre, Port Harcourt Kilisesi'nde ihtiyaç sahipleri için organize edilen yiyecek dağıtımı sırasında izdiham yaşandı.
İzdiham esnasında kilisenin arkasında bulunan küçük kapıdan içeri girmeye çalışan 31 kişi hayatını kaybetti.
Olayda birçok kişinin yaralandığı belirtiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.