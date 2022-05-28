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Dünya

Nijerya'da kilisedeki izdihamda 31 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Rivers eyaletindeki Port Harcourt Kilisesi'nde izdiham nedeniyle 31 kişi yaşamını yitirdi.

Ahmet Emin Dönmez   | 28.05.2022
Nijerya'da kilisedeki izdihamda 31 kişi hayatını kaybetti

Yaounde

Ulusal basındaki haberlere göre, Port Harcourt Kilisesi'nde ihtiyaç sahipleri için organize edilen yiyecek dağıtımı sırasında izdiham yaşandı.

İzdiham esnasında kilisenin arkasında bulunan küçük kapıdan içeri girmeye çalışan 31 kişi hayatını kaybetti.

Olayda birçok kişinin yaralandığı belirtiliyor.

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