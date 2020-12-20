Euro
9.35
Dolar
7.63
BIST 100
1,408.32
Altın
1,880.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Nijerya'da kaçırılan 80 medrese öğrencisi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde dün kaçırılan 80 medrese öğrencisinin bugün kurtarıldığı bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 20.12.2020
Nijerya'da kaçırılan 80 medrese öğrencisi kurtarıldı

Abuja

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, yaptığı yazılı açıklamada, eyalete bağlı Unguwar Al-Kasim köyünde dün gece 80 medrese öğrencisinin silahlı kişilerce kaçırıldığını belirtti.

İsah, olayın ardından güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 80 öğrencinin bugün kurtarıldığını ifade etti.

Boko Haram üyeleri, 11 Aralık gecesi Katsina eyaletine bağlı Kankara bölgesinde bir yatılı okula saldırı düzenleyerek 500'den fazla öğrenciyi kaçırmıştı, öğrencilerin 344'ü iki gün önce kurtarılmıştı.

      Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
      İlgili konular
      Bu haberi paylaşın
      Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 54 milyonu geçti
      Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 77 milyonu geçti
      ABD'de onaylanan Moderna'nın Kovid-19 aşı dozlarının dağıtımına başlandı
      Koronavirüs salgınında son 24 saat
      Avrupa'nın birçok ülkesi İngiltere'ye seyahat yasağı getirdi

      Benzer haberler

      Nijerya'da kaçırılan 80 medrese öğrencisi kurtarıldı

      Nijerya'da kaçırılan 80 medrese öğrencisi kurtarıldı

      Nijerya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeniden kısıtlamalar getirildi

      Nijerya'da intihar saldırısı: 3 ölü

      Nijerya'da kaçırılan yüzlerce öğrencinin Zamfara'daki ormanda oldukları belirlendi

      Nijerya'da kaçırılan yüzlerce öğrencinin Zamfara'daki ormanda oldukları belirlendi

      Nijerya'daki sellerde 68 kişi yaşamını yitirdi

      Nijerya'daki sellerde 68 kişi yaşamını yitirdi