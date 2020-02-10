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Dünya

Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 30 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın kapatılan yolda bekleyen araçları hedef aldığı saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti.

Adam Abu-bashal   | 10.02.2020
Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 30 ölü

Abuja

Terör örgütü Boko Haram, Nijerya'nın kuzeydoğusunda kapatılan yolda bekleyen araçları hedef aldı.

Otobüs şoförü Adamu Saleh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maiduguri-Damaturu kara yolundaki Auno bölgesinde askerin güvenlik nedeniyle yolu kapatması sonrasında örgütün saldırı düzenlediğini belirtti.

Saleh, saldırıda çok sayıda kamyonun kullanılmaz hale geldiğini ifade etti.

Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

2009'dan itibaren 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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