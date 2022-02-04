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Dünya

Nijerya'da bazı okullarda başörtüsü tartışması sürüyor

Adam Abu-bashal   | 04.02.2022
Nijerya'da bazı okullarda başörtüsü tartışması sürüyor

Abuja

Nijerya'nın Kwara eyaletindeki okullarda başörtüsü serbestliği getirilmesine rağmen tartışmalar devam ediyor.

Eyalette öğrencilere başörtüsü serbestisi getiren karara rağmen, dün bir okulda başörtülü öğrencilere izin verilmemesi nedeniyle konu yeniden gündeme geldi.

Başörtülü öğrencilerin sınıflara girmesine izin verilmemesi nedeniyle düzenlenen protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Fu'ad International Okulu öğrenicisi Hauwa Kulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başörtüsünün Müslüman kız öğrencilerin kimliğinin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Eğitim aldığı okulda başörtüsü serbestliği olduğunu anlatan Kulu, bazı okullarda Müslüman öğrencilerin başörtü takmalarına izin verilmemesinin üzücü olduğunu söyledi.

Awal, ülkede inanç serbestliği olduğunu altını çizerek, buna karşılık, bazı okullarda öğrencilerin sınıfa girmelerine izin verilmemesinin "haksızlık" olduğunu ifade etti.

Fatima Awal ise herkesin kendisini rahat hissedeceği kıyafeti giymesi gerektiğini belirterek, başörtüsü nedeniyle Müslüman kız öğrencilere yapılan tacizlere son verilmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan Eğitim ve İnsan Sermayesi Geliştirme Komiseri Hajia Sa'adatu Madibbo Kawu, dün eyalette başörtüsü tartışmasının yol açtığı şiddet olaylarının üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

Kawu, şiddet olaylarının yaşandığı okulun bir sonraki emre kadar kapalı kalacağını duyurdu.


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