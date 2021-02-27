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Dünya

Nijerya'da altın madeninde silahlı saldırı: 22 ölü

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin altın madeninde düzenlediği saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti.

Adam Abu-bashal   | 27.02.2021
Nijerya'da altın madeninde silahlı saldırı: 22 ölü

Abuja

Ulusal basında çıkan haberlere göre, eyaletin Dankurmi bölgesindeki bir altın madenine motosikletle gelen silahlı kişiler rastgele ateş açtı.

Saldırıda 22 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Aynı eyalette dün sabah erken saatlerde silahlı kişilerin bir kız yatılı okuluna düzenlediği saldırıda 317 öğrenci kaçırmıştı.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

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