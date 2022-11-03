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Dünya

Nijerya'da 5,5 milyon dolar değerinde çalıntı ham petrol ele geçirildi

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, son iki haftada, 5,5 milyon dolar değerinde 64 bin 547 varil çalıntı ham petrol ele geçirildiği bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 03.11.2022
Nijerya'da 5,5 milyon dolar değerinde çalıntı ham petrol ele geçirildi

Abuja

Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Niger Delta bölgesinde, 20 Ekim-3 Kasım'da operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Bu süre zarfındaki operasyonlarda, 5,5 milyon dolar (2,4 milyar naira) değerinde 64 bin 547 varil çalıntı ham petrolün ele geçirildiğini kaydeden Danmadami, "Operasyonda 24 hırsız yakalandı ve çok sayıda kaçak petrol rafinerisini imha ettik." dedi.

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva, ülkesinin her gün en az 700 bin varil ham petrolü "hırsızlara kaptırdığını" söylemişti.

Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor.

Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke

Tespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği, ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

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