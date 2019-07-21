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Dünya

Nijerya'da 4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 4 Türk vatandaşı daha kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldı.

Gökhan Kavak   | 21.07.2019
Nijerya'da 4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı

Abuja

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Nijerya'nın güneyindeki İlorin eyaletinde cuma günü saat 22.00 sıralarında 4 Türk vatandaşı kaçırıldı.

Türk vatandaşlarının fidye için kaçırıldığı belirtilirken, kaçırılan kişilerin kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor.

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, geçen hafta 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak, 10 Türk gemiciyi kaçırmıştı.

Kaçırılan Türk sayısı 14'e yükseldi

Ülkede kaçırılan Türk vatandaşı sayısı 14'e yükseldi. 

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