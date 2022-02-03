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Dünya

Nijerya açıklarında petrol tankerinde patlama oldu

Gemide bulunan 10 mürettebat yaşamını yitirdi.

Adam Abu-bashal   | 03.02.2022
Nijerya açıklarında petrol tankerinde patlama oldu

Abuja

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip gemide meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Trinity Spirit adlı gemideki patlama, Nijerya kıyılarındaki Ukpokiti petrol sahasında Niger Delta Nehri'ne yakın Escravos terminali yakınında meydana geldi.

Patlamada, gemide bulunan 10 mürettebat yaşamını yitirdi.

Henüz sebebi tespit edilemeyen patlamanın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.


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