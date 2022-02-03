Nijerya açıklarında petrol tankerinde patlama oldu
Gemide bulunan 10 mürettebat yaşamını yitirdi.
Abuja
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip gemide meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Trinity Spirit adlı gemideki patlama, Nijerya kıyılarındaki Ukpokiti petrol sahasında Niger Delta Nehri'ne yakın Escravos terminali yakınında meydana geldi.
Patlamada, gemide bulunan 10 mürettebat yaşamını yitirdi.
Henüz sebebi tespit edilemeyen patlamanın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
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