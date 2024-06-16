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Dünya

Nijerli çocukların yüzü kurban etiyle güldü

Afrika ülkelerinde, ayaklarında ayakkabı, üzerlerinde kıyafet, kimi zaman da yiyecek ekmekleri dahi olmayan çocukların yüzü, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) vekaletle kurban organizasyonu sayesinde güldü.

Hayati Akçay  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Nijerli çocukların yüzü kurban etiyle güldü Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Niamey

Sıcak hava, hastalık, açlık ve iklim koşullarının neden olduğu diğer olumsuzluklarla mücadele etmek zorunda kalan Afrikalı çocuklar, kendilerine uzatılan yardım eliyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği 2024 yılı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu Nijer'in 30 ayrı bölgesinde sürüyor.

Türkiye'den gelen TDV gönüllüleri tarafından kurban organizasyonu kapsamında kesilerek parçalara ayrılan kurban etleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Kurbanlıkların kesildiği yerlerin yakınında aileleriyle bekleyen çocuklara, Türk görevliler tarafından balon ve şeker ikram edilirken dağıtılan kurban etleri de çocuklarda memnuniyet oluşturuyor.

TDV Nijer Koordinatörü Muhammed Furkan Özkan, Nijer'de yaklaşık 25 bin hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirterek, bu durumun en çok çocukları mutlu ettiğini söyledi.

Çocukların yaşadığı mutluluk karşısında kendilerinin de mutlu olduğunu ifade eden Özkan, bağış yapanlara teşekkür etti.

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